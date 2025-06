Así fue la eliminación de Thammy Palma de Mundos Opuestos: «No tiene valores, no basta con pedir disculpas»

La noche de este domingo, se vivió un nuevo duelo de eliminación en Mundos Opuestos, entre Thammy Palma, y Princeso, quien se ha caracterizado por ser uno de los personajes más criticados del encierro. Ahí, ambos integrantes del mismo equipo se enfrentaron y lucharon por la permanencia dentro de la casa.

En la competencia tuvieron que embocar siete aros de distintos tamaños, que estaban colgados en el punto de partida del circuito, con el objetivo de trasladarlos pasando por diversos obstáculos hasta la tarima y luego arrojarlos en un emboque vertical.

Este prueba del reality de Canal 13 exigió concentración, fuerza y mucho equilibrio. Desde un principio se vio la superioridad física de Princeso, quien ganó de manera holgada esta etapa de eliminación.

La dura respuesta de Thammy Palma en Mundos Opuestos

Luego de este momento, el triunfador pidió hablar y darle un mensaje a su oponente. «Quiero pedirle disculpas a mis compañeros por mis actitudes. Quiero decirles que si tienen a Dios en su corazón las cosas se pueden lograr… y felicitar a Thammy, y con mucho respeto te lo digo, que te gané respetándote, caminé y te saludé, pero tienes que saber que esto es una competencia. Yo no estaría en estas condiciones si te hubiera regalado tu premio»,

Junto con agregar que «te deseo lo mejor afuera. Disculpa por lo que te dije, todos nos equivocamos… y yo cometo errores».

Thammy, sin embargo, le respondió fuertemente a Princeso antes de irse. «Yo por cada cosa por la que estoy aquí, me las he ganado… nada me lo han regalado. No tiene valores, no basta con pedir disculpas. ¿Cómo voy a escuchar a una persona así? Yo escucho a los participantes que tienen valores bonitos, no escucho a una persona que cree que estoy acá porque me lo regalaron».