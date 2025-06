Una triste noticia fue comunicada el pasado sábado por la reconocida presentadora de televisión, Paulina Nin de Cardona. La histórica personalidad televisiva dio a conocer el fallecimiento de su padre a los 97 años, don Sergio Nin de Cardona.

La información comenzaba con un «te quiero papá», acompañado de las coordenadas del lugar donde se realizaría el funeral de su progenitor, este fin de semana. La mujer no solo se encargó de acompañar a su padre durante su enfermedad, sino que lo mismo hizo con su madre quien falleció en 2005.

Pese a sus esfuerzos, el invierno de 2024, Paulina Nin de Cardona reveló que la situación se había tornado muy desgastante fisicamente, lo que la obligó a tomar la decisión de delegar esa función y llevar a su padre a una residencia para adultos mayores.

De hecho, durante ese entonces, y en su estancia por el programa Podemos Hablar (PH), Paulina Nin de Cardona comentó que no se dimensiona lo que significa cuidar a un adulto mayor hasta que se vive. «Me faltaban fuerzas, no sabía cómo tomarlo… Ya era difícil, porque es puro huesito, no tiene masa muscular», explicó la mujer.

La situación que llevó a Paulina Nin de Cardona a tomar una decisión

El invierno del pasado año una situación llevó a Paulina Nin de Cardona a tomar una definitiva decisión sobre el futuro de su padre. Una infección urinaria aquejó a don Sergio, lo que conllevo que fuera trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Según contó el rostro televisivo, desde ahí ambos acordaron que la residencia para adultos mayores era la mejor opción.

Asimismo, añadió que «encontré este lugar después de haber recorrido harto y de ver lugares que tienen la mejor intención, pero yo decía ‘tanto abuelito’. En cambio acá hay solamente ocho en una casa de campo».

De la misma forma, Paulina Nin de Cardona explica que la residencia estaba a diez minutos de su hogar y que todas las mañanas le llevaba el diario a su padre. «Estoy bien, hija… Acuérdate que si encuentras alcachofas, me traes alcachofas», respondía él.