«Hoy descansas…»: Paulina Nin confirmó el fallecimiento de su ex esposo y padre de sus hijos y le dedicó sentidas palabras

Durante la jornada de este domingo, Paulina Nin revelo una triste perdida familiar. Se trata de Canuto Percy Errazuriz, ex esposo y padre de sus hijos, que falleció a la edad de 74 años.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la reconocida animadora posteo imágenes con su exesposo y lo homenajeo con unas profundas palabras.

El sentido homenaje de Paulina Nin a su ex esposo

«Hoy descansas Canuto… Qué feliz debes estar al reencontrarte con tus padres Charito y Canuto. Siempre estarás en nuestros corazones», expresó en su red social.

La pareja se casó en el año 1982, y tuvieron dos hijos, Canuto y Paulina, quienes llevan el mismo nombre de sus padres. En el año 1996 la pareja optó por la separación.

Mediante el programa de tú a tú, la animadora recordó la relación que tuvo con su ex pareja, detallando que estuvieron juntos por 13 años.

«Yo me debí haber separado, yo creo al octavo año, porque ahí ya no daba para más la cosa», se sinceró.

Además, agregó que «fueron cinco años en que esperas que las cosas vayan cambiando, están los niños, tú quieres que todo eso mejore».

En el mismo programa, Paulina Nin reveló que durante los últimos años de relación se sintió sola y que su ex pareja no estaba muy presente. «Era más amigos de sus amigos que compañero de su mujer, con todo lo que estaba viviendo. Me fui a hospitalizar sola, detalles que fueron mimando y para estar sola, preferible estar sola físicamente también», consigno La Cuarta.

Sin embargo, luego de un tiempo limaron asperezas y mejoraron su relación. «Tengo una excelente relación con Canuto papá, canuto siempre conmigo y acompañando a los niños, muy buen papá, querendón, que a veces vale mucho más que te estén poniendo plata», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón:El incómodo momento que protagonizó Don Francisco con Junior Playboy en TV: «Espero no volver a verlo más…»