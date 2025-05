Yuhui Lee se confiesa previo a su ingreso a Mundos Opuestos: «Yo creo que nadie va a querer estar en un equipo conmigo»

Luego de su exitoso paso por la segunda temporada de Gran Hermano, es que ahora Yuhui Lee quiere probar suerte nuevamente en el formato reality, esta vez, de la mano de Mundos Opuestos.

Es en este contexto que, el joven de origen chino, se refirió al momento viral que protagonizó en el espacio de CHV, cuando perdió la paciencia y se lanzó con todo en contra de Sebastián Ramírez.

«Normalmente no me enojo nunca, soy chistoso y simpático, pero si una persona me molesta y no puedo alejarme de ella por estar encerrado, cuesta controlarse. Me molesta que hablen de mi familia, de mi país y las faltas de respeto», señala Lee.

¿Qué espera de su paso por Mundos Opuestos?

Consultado por su decisión de ingresar a ‘Mundos Opuestos’, Yuhui tiene sus motivos muy claros. «Siempre me gusta probar cosas nuevas y quiero tener historias para contarles a mi familia y mis amigos. No quiero repetirme, y si ya estuve en tantos programas de cocina, ahora quiero ver cómo soy en mi convivencia y en competencia».

Además, a diferencia de su experiencia anterior, ahora no quiere tener problemas con nadie. «Quiero ser divertido, chistoso y mostrar alegría. No me voy a enojar si se meten con mi comida o si me toca bañarme con agua helada. Siento que estoy preparado para vivir en el pasado, pero ojalá me toque un equipo bueno», manifiesta.

Eso sí, se confiesa pésimo para las competencias físicas. «Me encantan los retos de darle cuerda a las cosas, o mover piezas, ordenar colores. Soy seco para los juegos Diana. Pero si toca algo de fuerza, cag… Yo creo que nadie va a querer estar en un equipo conmigo».

Sobre este tema, es que Yuhui Lee tiene un deseo. «Ojalá haya pruebas que no sean solo de fuerza, sino también de inteligencia y cálculo. Soy muy bueno para las matemáticas».