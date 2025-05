Mayte Rodríguez comparte emotiva despedida de Roy Sothers: «No te has ido ni te irás nunca»

Este lunes 5 de mayo, se dio a conocer la muerte de Roy Sothers, esposo de Carolina Arregui, a los 65 años, producto de un complicado cáncer, que lo llevaba afectando hace un buen tiempo y que lo mantuvo internado en un centro de salud.

Frente a esto, es que Mayte Rodríguez, hija de la actriz, compartió en Instagram, un sentido mensaje en Instagram, despidiéndose del médico cirujano, quien fue la pareja de su madre por los últimos 20 años.

«Nos diste lo mejor de ti. Nos enseñaste a ser mejores personas y a cumplir nuestros sueños», comenzó escribiendo la influencer, agregando una serie de registros familiares.

Siguiendo por esta línea, Mayte Rodríguez agregó: «Gracias a ustedes por todo el amor que estamos recibiendo. Hay un dolor profundo que solo se sanará con amor».

La despedida de Mayte Rodríguez a Roy Sothers

Tras esto, confesó que «el 2015 nos enteramos de este cáncer, como familia. Mantuvimos el silencio, por qué querías ser visto como el hombre fuerte y luchador que eres. Enérgico y con las ganas de vivir más fuertes que he visto. Lleno de sueños, proyectos, y alegría».

«No bajaste los brazos nunca. Este finde semana te vi irradiando luz. Hasta tu último día, armando planes, y te fuiste sin saber que te irías… porque en realidad no te has ido ni te irás nunca. Vives en nosotros cada día. Gracias por tanto Roy. Te admiro, te amo», continuó Mayte Rodríguez.

Posteriormente, la actriz se refirió a su madre, quien lo acompañó todo este tiempo. «Tu mujer, una mujer guerrera, que he acompañado en este proceso donde la verdad… nunca dejo de sorprenderme de ese corazón que se expande sin límites».

«Hay personas mágicas, te lo prometo. Las he visto. Se encuentran escondidas por todos los rincones del planeta. Disfrazadas de normales. Disimulando su especialidad. Procuran comportarse como los demás. Por eso, a veces, es tan difícil encontrarlas», señaló.

Junto con agregar: «Pero cuando las descubres ya no hay marcha atrás. No puedes deshacerte de su recuerdo. No se lo digas a nadie, pero dicen que su MAGIA es tan fuerte, que si te toca una vez, lo hace para SIEMPRE. Eres para SIEMPRE Roy».

Finalmente, Mayte Rodríguez recordó que «el sábado almorzamos en el Sunset ceviche, me quedo con ese momento. ‘Maytita: pídeme el mejor ceviche del mundo, vamos a hacer salud y armar el plan del viaje a Chiloé’».