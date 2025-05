Palabra de Honor impacta con inesperada doble eliminación a días de la gran final

La jornada de este jueves se vivió una nueva eliminación en Palabra de Honor, luego de que los participantes debieran votar por quienes debían jugársela por permanecer una semana más al interior del reformatorio.

Y esta no estuvo alejada de polémicas, luego de que Daniela Requena eligiera a Yuli Cagna. «Prefiero perder una competencia contra alguien fuerte que ganar una competencia siendo desleal a mi amistad. Soy leal a mis principios y me gustaría proteger a mi amiga».

Fabio Agostini entonces se quejó en su cara de la decisión de Requena. «Parece que prefieres ayudarla a ella a ganar que ganar tú misma. Enfócate en ganar tú, estás haciendo una estrategia para defenderla a ella».

Yuli, en tanto, le contestó duramente a la española. «Me lo esperaba porque no podés hacer nada que no te diga ella. Muchas veces no te deja ser, siento que acá no sacas tu personalidad».

Finalmente, al ser un empate entre Faloon/Rai y Yuli/Vico, Karla y Sergio comunicaron que los brigadieres, Andrés y Dash –quienes están nominados-, deben escoger qué dupla debe ir al duelo de eliminación contra ellos. Y, pese al reclamo de todos, ellos optaron por Yuli y Vico.

El sorpresivo triunfo en Palabra de Honor

Un nuevo duelo de eliminación enfrentó a Andrés Caniulef y Dash contra Yuli Cagna y Vico Bouvier. Justo antes, Fabio le hizo una advertencia a Daniela sobre Faloon: «Ella es una envidiosa, te manipula un montón y te tiene en la palma de la mano».

El duelo consistió en colocar cinco cantimploras en lo más alto de las diferentes varas, cruzando una red en altura, una ratonera, un camino de maderos y trasladándolas en una vara de equilibrio.

Y aunque inicialmente Yuli tomó la delantera, Vico tuvo problemas de equilibrio y perdió la ventaja. Finalmente, Dash consiguió depositar la última cantimplora antes, y se coronó ganador junto a Andrés.

Sorprendidos por su logro, Andrés y Dash manifestaron su felicidad. Y el ex ‘Perla’ celebró indicando que «no me imaginaba el triunfo, solo sabía que íbamos a dar el 100%, y el resto se lo dejé a Dios. Con Andrés representamos al pueblo y lo hacemos por mi papito».

Yuli y Vico, en tanto, fueron despedidos por todos sus compañeros. «Los vamos a extrañar, todos los que se quedan acá son grandes personas», les dijo la argentina.

Sin embargo, la pareja no abandonó de inmediato, Palabra de Honor, ya que los animadores les comunicaron que pueden continuar en el reformatorio para acompañar a sus compañeros hasta la final de la competencia.