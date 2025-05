La última eliminación de Palabra de Honor dejó entre lágrimas a participantes

Este lunes se vivió una nueva eliminación en Palabra de Honor, donde Fernanda Figueroa y Yuli Cagna se enfrentaron contra Zoe Bayona y Dash para permanecer por una semana más al interior de la casa.

Desde el principio, la argentina estuvo lenta y mostró dificultades con el equilibrio, lo que hizo que sus contendores tomaran la delantera rápidamente. Fue así como la dupla femenina terminaron siendo las perdedoras.

Mientras, en cada vuelta, Zoe se quejaba más y más de sentir dolor, y terminó el desafío ganando, pero llorando y siendo atendida por paramédicos. Más tarde, ya de vuelta en la casa, Zoe contó que lo que tiene son cálculos renales, pero que puede continuar en competencia.

La nueva eliminación de Palabra de Honor

Sorpresivamente, Sergio Lagos y Karla Constant anunciaron que, en un nuevo cambio de reglas, los brigadieres de la semana en Palabra de Honor, Daniela Requena y Josué Bernal, serían los encargados de escoger cuál de las dos perdedoras será eliminada.

“Es el trago más amargo de ser brigadier, me toma por sorpresa”, indicó Daniela, y decidieron eliminar a Fernanda Figueroa, con el argumento de no condenar a irse a Vico con Yuli.

“No, yo lo hice mal. Me siento responsable, me tengo que ir yo, yo perdí la prueba individual. No es justo”, exclamó la argentina llorando, prefiriendo autoeliminarse, pero Fernanda aceptó irse del reformatorio.

Fabio Agostini, en tanto, lloró por la chilena. “Me imaginaba que esta historia iba a seguir hasta el final, los dos juntos ganando. Estoy sorprendido del cariño que te he cogido, me ha gustado mucho lo leal que has sido”, le dijo, y la besó.

“Voy a ver a mi hija, es lo que más me motiva. Entré con muchas heridas y me voy mucho más livianita y con más amor. Rescato las increíbles amistades que saqué. Saliendo de aquí, tal vez incluso podría ser amiga con Faloon, quién sabe. Y no me arrepiento de nada de lo que hicimos con Fabio en la Comandancia, fue la mejor despedida”, sostuvo Figueroa antes de irse.