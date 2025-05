«No estoy pa’ esto. Esto fue una encerrona, en mi contrato no estaba esto. Le están dando la pauta para cargarme cosas»

En la noche del viernes, Paul Vásquez fue invitado al programa Only Fama, donde protagonizó un tenso e incómodo momento al retirarse abruptamente del estudio.

La situación se tornó compleja luego de que el programa contactara a Mauricio Medina, su excompañero «El Indio» del recordado dúo Dinamita Show.

«El Flaco» había sido invitado para conversar sobre su nueva etapa como técnico en enfermería (tens) y aprovechó el espacio para hablar de su familia, quienes aún guardan cariño por Medina. Aunque evitó profundizar en las razones del quiebre con su antiguo compañero, rememoró con emoción la larga trayectoria compartida.

“Fueron 32 años que caminamos juntos, nos separamos mil veces por conflictos más graves que lo que pasó, partiendo por mi adicción que era un problema grave, gravísimo, y volvíamos y veíamos que los conflictos que teníamos afuera se resolvían en el escenario, y terminábamos en el camarín abrazado”, comenzó relatando.

Y agregó: “Ahora si se da Dinamita, y tenemos que juntarnos los dos dentro de un cuarto, a eso siempre voy a estar dispuesto, pero los dos, pero que no haya ningún intermediario de nada”.

Paul Vásquez abandonó el set de OnlyFama

Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista íntima dio un giro inesperado cuando Medina apareció, sin mostrar una intención de reconciliación.

«Cada uno tiene su propia versión, pero desde el sentimiento, no de la realidad. Yo no voy a hablar de lo que yo siento, yo quiero hablar de los hechos, porque en ningún momento me apropié del dinero de alguien», afirmó Medina.

También señaló que: «Se han dicho cosas que no corresponden. Siempre fuimos los dos. Se ha hablado de mi familia, y ellos han sido los más correctos posibles; mi señora nunca cobró un porcentaje».

Estas palabras generaron molestia inmediata en Vásquez, quien sintió que lo habían expuesto sin previo aviso, acusando una emboscada por parte del programa.

“Oye para, para, para, lo siento, pero a mí me está pareciendo como cargándome toda la mata. Yo de verdad no estoy pa’ esto. Esto fue una encerrona, en mi contrato no estaba esto. Le están dando la pauta para cargarme cosas», expresó con evidente molestia antes de abandonar el set.