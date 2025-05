Jere Klein y Lucky Brown regresan al Movistar Arena con «Los Galácticos»: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Hace algunas semanas, Lucky Brown y Jere Klein lanzaron «Los Galácticos», un EP de dos partes que se encuentra rompiendo en las diversas plataformas digitales.

Por lo mismo, la dupla quiso llevar el proyecto más allá y recientemente confirmaron que harán un show en el Movistar Arena.

La fecha escogida por los artistas nacionales fue el miércoles 9 de julio, donde se presentarán en un show de «otro planeta», interpretando sus mejores éxitos en conjunto.

«2×1», «Báilame» y «Espina de Rosa» fueron los primeros lanzamientos del ep, con la producción de Valdi, Adán la Amenaza y Matteo on the Beat. Para la segunda parte «Bella», «Amor Escondido» y «Sola» siguieron, completando así el esperado proyecto de los jóvenes artistas, donde también colaboraron Fran C y Ness.

Pero ojito, ya que la dupla tiene varios hits en conjunto, como «Mándame tu Ubi» y «Bentley», canciones con millones de reproducciones en las diversas plataformas digitales.

¿Cómo comprar entradas para «Los Galácticos» en el Movistar Arena?

Las entradas para el concierto de Jere Klein y Lucky Brown ya se encuentran a la venta y están disponibles a través del sistema Puntoticket.

Los tickets van desde los 17.000 a los 69.000. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en el universo de «Los Galácticos» y disfrutar de la experiencia única que te brindará una de las duplas más exitosas del género urbano nacional.