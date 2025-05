Kel Calderón preocupa con accidente en sus vacaciones: «Hay que tener muchísimo cuidado»

Durante las recientes jornadas, Kel Calderón, de 34 años, sorprendió a sus seguidores, luego de revelar que partía a un viaje al extranjero junto a la madre de su expareja, el fallecido Claudio Iturra.

De hecho, en una de sus últimas historias, la hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón comentó que «igual hay que tener muchísimo cuidado con las motos que andan por todos lados». Publicación que fue un presagio para lo que le ocurriría posteriormente.

El complicado accidente de Kel Calderón

Fue en ese contexto que, la influencer hija de Raquel Argandoña reveló, en su cuenta de Instagram, a sus seguidores que sufrió una quemadura en una de sus piernas. Esto debido a que pasó a llevar el tubo de escape de una moto

«Dicho y hecho. Me quemé la pierna derecha porque la pase a llevar con el tubo de escape caliente de una moto (pero mientras grababa este video seguía ignorándola, haciendo cómo que no me dolía jajaja)», señaló.

Tras esto, Kel Calderón compartió una publicación en su feed, donde también se refirió al accidente que sufrió durante su viaje al extranjero. «Historias de Vietnam y de como por ansiosa y andar corriendo para todas partes sin tener suficiente cuidado, me queme una pierna en el tubo de escape caliente de una moto».

«Eso y cosas random que vi paseando por aquí, mosaicos y una guardería para maridos», continuó la chiquilla.