Kel Calderón responde a cruda acusación de Nano Calderón: «No tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años»

Durante la tarde de este jueves, Nano Calderón dejó la escoba, luego de que se lanzara con todo en contra de Kel Calderón. En medio de la polémica por la filtración del embarazo de Melina Noto por parte de su madre.

A través de una serie de historias, el joven le dedicó un mensaje a Pangal Andrade, en el que aprovechó de tirarle un palo a su hermana, quien fue pareja del deportista hace unos años.

«Por cierto, felicitaciones a Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena… Y no con una que te gorriaba con tus mismos amigos día y noche», escribió.

Junto con esto, acuso a Kel Calderón de ser la responsable de la filtración de la paternidad de Andrade. «No se para que le cuentan algo tan personal a una mina que filtro fotos xxx de Alejandra Álvarez sin importarle hasta los hijos de ella… dos dedos de frente».

Es en este contexto que, hace tan solo unos minutos, la propia influencer le respondió a su hermano, a través de una historia de Instagram.

La respuesta de Kel Calderón a su hermano

«Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver. Considero que no me corresponde para nada opinar sobre relaciones que no son la mía, eso es lo más respetuoso. No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora», comenzó escribiendo Kel Calderón.

Además de agregar: «Simplemente desearle a Pangal toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza. Estoy segura de que será un tremendo padre. Ahora, lo que otras personas puedan decir, teorizar o inventar en los medios de comunicación es una narrativa que les pertenece a ellos, no a mi».

Por último, Kel Calderón habló directamente sobre los dichos de Nano. «Y sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en un futuro».