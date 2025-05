Karen Paola rompe el silencio por quiebre con Juan Pedro Verdier: «Lo echo de menos»

Uno de los quiebres más comentados en el último tiempo dentro del mundo del espectáculo es el de Karen Paola y Juan Pedro Verdier, quienes tras 20 años de relación y un hijo en común, confirmaron su separación en enero de este año.

Es en este contexto que, en el capítulo de este domingo de Primer Plano, conversaron con la cantante, quien se refirió a lo complicados que han sido estos primeros meses, luego de revelar su separación.

«Después de muchos años, obviamente, es muy difícil, no te puedo decir que es algo sencillo», comenzó señalando Karen Paola en el programa de CHV. Junto con agregar que «me gustaría poder decir que está todo increíble, pero no es así. Obviamente, lo echo de menos, va a ser siempre el amor de mi vida».

Siguiendo por esta línea, la intérprete mencionó: «Me encantaría que mi relación durara para siempre con él, por ahora somos papá de Guillermo». Además de señalar: «Eso es lo que más nos importa, y el tiempo lo dirá. Yo me estoy haciendo cargo de mi salud mental, de estar bien y hacer lo que me gusta».

¿Qué pasa con la relación de Karen Paola y Juan Pedro?

Por otro lado, Karen Paola aseguró que «ahí vamos a ir viendo cómo se den las cosas, pero básicamente, la relación no se terminó por falta de amor, nada por el estilo».

«Había cosas que teníamos que resolver estando separados», confesó la ex Mekano, admitiendo que, por estos días está «poniéndole el pecho a las balas siendo honesta».

Finalmente, indicó que «nada me detiene, y, probablemente, si hay algo que me detenga en un minuto será por un ratito, pero es para recargarse de energía y seguir adelante porque así es una, no más».