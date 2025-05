Faloon Larraguibel reaparece tras foto en la clínica: «No me he sentido muy bien»

En las últimas horas, Faloon Larraguibel generó gran preocupación entre sus seguidores, luego de que se filtrara una foto en la que aparece recostada en la camilla de una clínica, acompañada de su hermana, quien estaba acompañándola.

Frente a esto, es que muchos usuarios comenzaron a preguntarse si acaso corría riesgo su participación en la gran final de Palabra de Honor, pues la ex Yingo es una de las que se está jugando por convertirse en la ganadora del reality.

Por lo mismo que, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, es que durante la jornada de este jueves en la tarde, Faloon compartió una serie de historias en Instagram, donde explicó que no se había sentido muy bien.

¿Qué es lo que pasó con Faloon Larraguibel?

«Paso por aquí para agradecer todas las muestras de cariño que he tenido. No me he sentido muy bien, pero hoy me siento un poquito mejor y mañana ya voy a estar perfecta», comenzó explicando la comunicadora.

Siguiendo por esta línea, Faloon Larraguibel agregó: «Voy a estar al 100% porque tengo gente tan maravillosa y bacán a mi lado, que me apoya, que me apaña y que me tira para arriba, pese a todas las cosas malas que me tiran. Ahí están, ese grupo humano hermoso que tengo, de escudo, protegiéndome».

Junto con esto, aprovechó de dedicarle unas especiales palabras a Raimundo Cerda, su compañero de competencia en la final de Palabra de Honor.

«Gracias a todos por el apoyo. Tengo a Rai también, que ha sido un apoyo fundamental. Me ha apoyado muchísimo. Tiene una paciencia ese hombre, es tan bacán el Rai, es tan compasivo, generoso, empático. Tiene un corazón enorme, es muy bacán», señaló.

Por último, reveló que ha estado acompañada por él, además de su familia y sus hijos, de cara a la preparación de la final del reality de Canal 13. «Vamos que no queda nada, así que tengo que cambiar de página ahora. Les mando un beso y muchas gracias por su apoyo».