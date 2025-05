Últimamente, son varias las figuras del espectáculo que se han presentado a las competencias de belleza. En esta ocasión, otra ex participante de Gran Hermano se unió a las filas, queriendo representar a «las mujeres naturales».

Se trata de Jennifer Galvarini, más conocida como «Pincoya», quien reveló sus deseos de presentarse en el Miss Universo.

Sin embargo, a través de sus redes sociales comunicó que necesita ayuda para lograr este proyecto. «Necesito que alguien me ayude a arreglar mi pelo, las uñas, maquillaje». Además, agregó que «necesito unos vestidos».

Asimismo, no se guardó nada y confirmó su presencia en el certamen. «Me voy a presentar a Miss Universo. Las voy a representar, 100% natural».

Por estos motivos Pincoya se presentará en el Miss Universo

En el registro, la finalista del ex reality de Chilevisión argumentó el porqué de su candidatura, enfatizando en que es completamente natural. «No tengo operaciones. Todo caído, pero por la lactancia, la guata, hice dieta, pero igual me pongo una faja. Bótox si me puse, pero ya no lo tengo porque fue hace mucho tiempo», señaló.

«Así que yo me voy a anotar y las voy a representar. Porque si ustedes pueden, yo también», sentenció la finalista de Gran Hermano.

Cabe destacar que Antonia Casanova ganó en el certamen de Santiago, joven influencer que también participó de la segunda temporada del encierro.

Recientemente, otro reconocido personaje de la televisión se sumó a la candidatura, hablamos de Catalina Palacios, que lo dará todo por quedarse con la corona, según consignó La Cuarta.

