¡De impacto! Aseguran que TVN habría suspendido popular programa

En las últimas semanas, TVN ha estado en el centro de la noticia, pues además de la crisis económica que atraviesa hace años, es que parte de su directorio señaló que era inviable seguir manteniendo al canal.

Por lo mismo, es que desde la estación están buscando la forma de abaratar costos como sea. Es de esta forma que, tomaron la decisión de suspender uno de los programas más exitosos y que habían anunciado hace solo dos meses.

¿Cuál es el programa que TVN decidió cancelar?

De acuerdo a lo consignado por The Clinic, el espacio que no saldrá al aire es ni más ni menos que MasterChef, el cual TVN había comprado hace algunos meses para reforzar el área de entretención, que ha tenido éxito con programas como Ahora Caigo o The Floor.

Esta medida se debe a los altos gastos de producción que significa la grabación del programa. Pues cuando Canal 13 tenía la licencia, cada capítulo tenía un presupuesto (actualizado a valores de hoy) cercano a los $80 millones, siendo uno de los espacios más caros en la televisión chilena.

Frente a esto, es que en su momento, TVN había barajado las opciones de grabar en Colombia o Bolivia. Pero los costos aumentaban significativamente por el alojamiento necesario para los participantes y el equipo técnico. Mientras que realizarlo en Chile también resultaba muy costoso.

Hay que mencionar que, María Luisa Godoy, era la elegida para hacerse cargo de la animación de MasterChef. Así que, tras la suspensión del programa, ahora solo está con ‘Chile Conectado’ junto a Simón Oliveros.

Finalmente, se debe mencionar que, de acuerdo a fuentes del medio antes nombrado, para este año, la realización de MasterChef está completamente descartada. Mientras que para el 2026 no hay nada asegurado.