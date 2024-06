Actriz de Betty La Fea impacta al confesar desconocido romance con jurado de MasterChef Chile

Sin duda que Betty La Fea es una de las teleseries más icónicas de Latinoamérica, especialmente en nuestro país, con sus fanáticos repitiéndosela cada vez que pueden en las plataformas de streaming, donde se emite.

Es frente a esto que generó gran sorpresa cuando una conocida actriz de la producción colombiana reveló que mantuvo un romance secreto, ni más ni menos que con un famoso chef nacional, que fue jurado en MasterChef Chile.

Nos referimos a Chris Carpentier, quien participó en la edición cafetera del programa de cocina y que al parecer se vio más que enganchado de Martha Isabel Bolaños, quien ganó popularidad gracias a su rol de la ‘Pupuchurra’ en Betty La Fea.

El romance de Chris Carpentier con actriz de Betty La Fea

Resulta que en conversación con la radio colombiana ‘Tropicana’, Bolaños contó detalles de que pasó en su fugaz romance con el chileno, a quien conoció durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’, donde estuvo como participante.

La actriz de Betty La Fea reveló que tuvo una cita con Chris Carpentier en 2022. Sin embargo, afirmó que «fuimos a cenar, pero no prosperó», confesando que al final ella fue la que decidió no continuar el romance con el chef.

«Él ya me quería casar. Es muy guapo, pero no prosperó», lanzó Martha Isabel Bolaños. Explicando que «eso no quiere decir que no quiera conocer a un tipo chévere para compartir la vida. Pero aclaro que lo deseo, no lo estoy buscando, ni estoy necesitada».

Hay que recordar que Chris Carpentier hace unos años viajó a Colombia para participar como jurado en MasterChef, pero a fines del 2023 anunció que decidió dejar los programas de cocina. Y recién en febrero de este año reveló los motivos de su salida, además de su divorcio tras 20 años de matrimonio.

«Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste», afirmó en conversación con el programa ‘Lo sé todo’.