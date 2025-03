Daniela Aránguiz rompe el silencio luego de cahuín sobre reconciliación entre Orsini y Valdivia: «Es tema de cada uno…»

Daniela Aránguiz no guardó silenció luego de las polémicas declaraciones de Cecilia Gutiérrez. Recordemos que la periodista de espectáculos, reveló en Primer Plano que Jorge Valdivia habría retomado su relación con Maite Orsini.

Sin embargo, lo más comentado en redes sociales era si Aránguiz estaba al tanto de los rumores que filtró Cecilia Gutiérrez, y que recientemente salió a esclarecer.

En este contexto, la ex chica reality entregó detalles de la situación a través de las pantallas de Sígueme, de TV+. Según Aránguiz, supo minutos antes que saliera todo al aire, ya que Gutiérrez se lo habría contado.

«Yo ayer me enteré por Primer Plano y si es que llega a ser verdad, porque tampoco tengo la seguridad. Y tampoco es mi deber ni Jorge tampoco tiene la obligación de contarme», señaló.

Además, agregó que no ha profundizado el tema con Jorge Valdivia, ya que no es de su total importancia, y que encuentra que hay temas más relevantes en su proceso de separación.

Esto dijo Daniela Aránguiz luego de rumores de reconciliación entre Valdivia y Orsini

En medio de la controversia, negó haber vuelto en alguna ocasión con el ex seleccionado nacional, por lo que existiría infidelidad de por medio. «He dicho en reiteradas ocasiones y todos ustedes saben, que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años, entonces aquí no hay un tema de infidelidad», señaló.

«Lo que Jorge haga o lo que yo haga con mi vida privada es tema de cada uno», continuó.

Asimismo, fue enfática en decir que: «Él es libre de ver o no ver a la persona que quiera, sea esta u otra persona. Pero todo Chile tiene que entender que nosotros vamos a tener una relación que nos va a involucrar para toda la vida: que somos padres de los mismos hijos».

Para cerrar, señaló que nunca estuvo en sus planes despachar al mago de su casa y que si el decide irse, será por decisión propia, según consignó La Cuarta.

«Ojalá que él pueda ser súper feliz y que pueda rehacer su vida con la persona que él estime conveniente. Me encantaría verlo con una mujer bacán, una mujer buena, que lo quiera y que se enamoren desde cero. Pero esas son decisiones de él y la otra persona involucrada», cerró Daniela Aránguiz.