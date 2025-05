Bad Bunny regresa a Chile en el marco de su tour «Debí tirar más fotos»: Cuándo salen las entradas, fecha y recinto

Las sillas plásticas a las afueras del Estadio Nacional ya lo adelantaban. Bad Bunny confirmó su regreso a Chile de la mano del «Debí Tirar más Fotos Tour», y el Estadio Nacional será el recinto encargado de recibir al artista puertorriqueño.

Fue un despertar alocado, luego de que varias sillas plásticas blancas amanecieran fuera de diversos puntos de Latinoamérica. Argentina República Dominicana, Colombia, Portugal, Brasil, entre otros, también se evidenció la aparición de las mismas sillas. Que no olvidemos, corresponden a la portada del último proyecto del «Conejo Malo», titulado «DtMF».

El magno evento tiene como fecha el próximo 5 de febrero del 2026, y la venta de entradas será el 12 de mayo. Estas podrán ser adquiridas por el sistema PuntoTicket.

Preventas y venta de entradas para Bad Bunny en Chile

La preventa para clientes de BancoEstado comienza el lunes 12 de mayo a las 10:00 AM y se extenderá hasta el miércoles 14 de mayo, o hasta agotar stock. Esta etapa es válida solo pagando con tarjetas de crédito o Cuenta Corriente Digital de BancoEstado.

Luego, inicia la preventa para clientes de Movistar, que estará disponible desde el miércoles 14 de mayo a las 10:00 AM hasta el viernes 16 de mayo a las 09:59 AM, o hasta que se agoten los tickets de la preventa de BancoEstado. Para acceder, debes solicitar tu código a través de la app Mi Movistar.

Finalmente, la venta general comenzará el viernes 16 de mayo a las 10:00 AM, o inmediatamente después de que se agoten los tickets de las preventas anteriores.

Por lo mismo, les recomendamos anotar esa fecha y hacer todos los preparativos para la fila virtual, que, sin duda, estará repleta de fanáticos en busca de lograr un ticket.

La última visita de Bad Bunny a Chile fue el 28 y 29 de octubre de 2022, como parte de su gira «World’s Hottest Tour». En esa ocasión, el éxito fue total: logró llenar el Estadio Nacional en dos fechas consecutivas, reuniendo a más de 110.000 personas.

Las pistas del regreso de Bad Bunny a Chile

Las sillas que aparecieron fuera de distintos recintos hacía inminente el regreso de Bad Bunny a nuestro país. Sin embargo, ya había recalcado sus deseos de regresar. «Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver. El fútbol, voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia”, señaló hace un tiempo atrás.

Asimismo, no se descarta que el show llegue a países más lejanos, y que no ha visitado «como Brasil, Japón. Y hay otros a los que van mucho tiempo que no hoy, como lo es Italia, Londres, España”.

El último álbum del artista boricua ha tenido un recibimiento único, logrando posicionarse como número uno de los Billboard 200 en solo una semana, desde su estreno el pasado 5 de enero.