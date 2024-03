Uno siempre vuelve donde fue feliz: Bad Bunny es visto en compañía de su exnovia 

Durante las últimas horas, una serie de fotografías de Bad Bunny se han viralizado en redes sociales. En estas se logra apreciar al músico junto a cierta persona de su pasado, a quien le ha dedicado múltiples versos de sus canciones. Letras que incluso se pueden apreciar en su último álbum, el cual estrenó estando junto a su ex más reciente, la modelo Kendall Jenner.

Nos referimos a la diseñadora de joyas, Gabriela Berlingeri, la exnovia de Bad Bunny. Con quién fue visto este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, bastante amoroso y contento. Esta situación fue expuesta por «Despierta América», a través de su Instagram.

No solo eso, la situación llamó bastante la atención de los fans del chiquillo. Esto debido a que estaría siguiendo los pasos de la modelo, quien también fue vista con su ex pareja recientemente. Tal parece que ambos famosos decidieron volver con su ex tras estar casi un año juntos.

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

La relación entre Bad Bunny y la diseñadora puertorriqueña duro cerca de 6 años, por lo que se sabe. Esta habría empezado el 2017, y llegó a su fin entre finales del 2022 e inicio del 2023. Posteriormente, el cantante comenzó a ser visto con Jenner.

De hecho, el término de su romance se hizo público cuando, la también modelo e influencer, borró todas las fotos y videos que compartía con el músico en su perfil de Instagram. Aquello incluso rompió el corazón de sus fanáticos, quienes adoraban la relación entre ambos. Más aún cuando se rumoreaba que Bad Bunny estaba comprometido con ella, algo que fue negado por él.

Se debe recordar que hasta el momento Gabriela Berlingeri y Bad Bunny no han dado declaraciones al respecto, y mucho menos han confirmado el regreso de su romance.