Vecina de hombre que atacó a su familia con lanzallamas en La Reina rompe el silencio: «Tú le mueves algo y se trastorna»

En las últimas horas, se conoció el fuerte caso de un hombre en La Reina, que agredió a su familia con un lanzallamas improvisado, luego de tener una discusión con su pareja, al interior de su hogar en Príncipe de Gales.

Tras esto, es que el sujeto utilizó un desinfectante en aerosol y lo prendió con un encendedor, atacando a su hijo de 10 años, quien resultó con el cuero cabelludo quemado. Mientras que su esposa y su hija de dos años, también resultaron con lesiones, siendo trasladados a un recinto de salud.

Como era de esperar, el hombre terminó detenido y se espera su formalización por los delitos de parricidio y femicidio frustrado. Por lo mismo, se espera que la Fiscalía pida medidas cautelares severas mientras se investigue el caso.

Nuevos detalles del hombre que atacó a su familia en La Reina

Es en este contexto que, ahora se conocieron nuevos detalles sobre el sujeto. Pues en conversación con CHV Noticias, una vecina de La Reina aseguró que se trataba de un hombre «extraño» y recordó un incidente con su auto.

«En la mañana me voy a trabajar y veo el auto chocado. Después, ella (la esposa) me llamó, porque hay cámaras, para decirme ‘bueno, es obvio que fuimos nosotros, porque hay cámaras, no me puedo arrancar’, pero obviamente que no se iba a ser responsable. Y yo sabiendo como era él, dije ‘no le voy a cobrar nada, prefiero evitar atado’», afirmó.

Tras esto, le consultaron por la personalidad del victimario, asegurando que era «agresivo, raro, extraño. Una vez la llamé (a la esposa) y le dije ‘oye, Nati, sabís qué, me estacioné en el estacionamiento de tu marido, le podís decir que cuando llegue se estacione en el mío, para no bajar, porque está lloviendo’».

«Y me dice ‘no, no, estai loca, por favor, no, porque a él tú le mueves algo y se trastorna, se vuelve loco, por favor anda a correrlo’», continuó. Junto con mencionar que «Después que me chocó el auto, rompió el portón. Después rompió la puerta de la entrada del edificio».