Terminó en el hospital: Agreden en la cárcel a mujer que esclavizó a niño de 13 años en Iquique

Durante el fin de semana, el caso que impactó a nuestro país, es el de una mujer que terminó detenida por mantener esclavizado a su hijastro de 13 años en Iquique. El pequeño dormía en el patio, no tenía acceso al baño y lo alimentaba con sobras.

Por lo mismo que, la madrastra terminó imputada por los delitos de homicidio frustrado reiterado y maltrato habitual en contra del pequeño, quedando con prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio, donde ya recibió una agresión.

De acuerdo a lo consignado por Publimetro, la interna sufrió lesiones de carácter grave, por lo que debieron trasladarla de urgencia hasta el Hospital de Iquique, donde se mantiene hospitalizada y bajo custodia.

Hay que mencionar que, las otras internas le habrían quebrado la nariz, en lo que se presume es un ataque motivado por la gravedad de las acusaciones en su contra.

El crudo relato del menor esclavizado en Iquique

En la formalización en contra de la madrastra, desde Fiscalía mostraron la declaración del niño de 13 años, donde relata los duros maltratos que se enfrentó por parte de la mujer, desde noviembre del 2023.

Según reveló la fiscal Camila Albarracín, el menor señaló que «yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar».

«A veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua», continuó.

Por último, denunció que se sumaron maltratos físicos y psicológicos. «Luego empezó a pegarme. Al principio era con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá».