La drástica decisión de Faloon Larraguibel sobre Jean Paul Pineda: «No quiero más guerra»

En los últimos días, Faloon Larraguibel se vio en el centro de la noticia, luego de que su ex cuñado la demandara para que abandonara el departamento en el que vivía junto a sus retoños.

Hay que mencionar que, en un principio, la finalista de Palabra de Honor, iba a ir a juicio en contra de Jean Paul Pineda, para recuperar la vivienda que le correspondía a sus hijos y que el futbolista vendió a su hermano por un precio mucho menor al del mercado.

Pese a esto, es que en una reciente entrevista con LUN, Faloon Larraguibel dio a conocer que prefirió desistir de la acción judicial y cortar todo lazo con el exfutbolista, de momento limitándose solo a exigir el pago de la pensión alimenticia.

La radical decisión de Faloon Larraguibel

«No quiero más guerra. Yo estaba como con toda esa rabia, y todavía la tengo, porque no puede ser que un hombre, después de separarse de la mujer, se olvide de sus hijos, no me cabe en la cabeza. Pero desde el año pasado estoy en una guerra constante y no quiero más conflictos en mi vida», comenzó señalando la chica reality.

Siguiendo por esta línea, explicó que quiere depender lo menos posible de Pineda. «Hay que soltarlo, que haga lo que él quiera, no quiero tener nada con él. Y si eso (seguir con el juicio) me va a provocar tener en el tiempo un acercamiento, prefiero dejarlo ir. La vida se va a encargar de todas esas cosas. No tengo contacto con él y no quiero tenerlo, por lo tanto, no me interesa (el departamento)».

«Y no voy a seguir en esa lucha. Sí voy a pedir lo que es justo para mis hijos, su pensión de alimentos si es que pudiera llegar a hacerse cargo de eso. Trabajo tanto para que a mis hijos no les falte nada que no voy a andar mendigándole por ellos. Ya está, la vida se va a encargar», cerró Faloon Larraguibel.