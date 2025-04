Fanny Cuevas y Gala Caldirola casi llegan a las manos en Palabra de Honor

En el capítulo de este miércoles de Palabra de Honor, se vivió un tenso momento, luego de que Gala Caldirola y Fanny Cuevas tuvieran una fuerte discusión, a raíz de la última corte marcial en el reality.

Resulta que, durante el desayuno, la española le pidió explicaciones por tratarla de «regalada» en la votación. Frente a esto, es que la chilena reafirmó sus palabras: «Siento que tu comportamiento como mujer no está bien. Eres una regalada porque vas detrás de los hombres siempre».

«Me estás tratando de regalada, y soy madre, soy mujer, soy hermana. Respeta la libertad de los seres humanos. ¿Te das cuenta del discurso de m… que estás dando? Prefiero ser una regalada que alguien como tú, que te vas a casar y le ofreciste a Rai meterte en el baño. Eres una maleducada», le reclamó airada Gala Caldirola.

La tensa discusión entre Fanny Cuevas y Gala Caldirola

La discusión subió de nivel y ambas mujeres tuvieron que ser separadas. «Respeta a tu marido antes de criticar a una mujer soltera. ¡Tienes un discurso machista!», le dijo Gala. «Lo he respetado todo el reality. No he tenido nada con nadie porque no lo necesito», respondió Fanny Cuevas.

Tras esto, es que para sorpresa de todos, la española recibió de inmediato el apoyo de Faloon Larraguibel. «Ella es una mujer soltera, es su vida y su intimidad», le dijo la ex Yingo a su compañera.

Cuando Fanny Cuevas se fue, Gala Caldirola se puso a llorar. «Si trabajamos nos critican porque trabajamos, si no, porque somos interesadas, si no, porque somos regaladas, y si no, porque somos amargadas. Qué rabia me da».

«¿Cuánto has tenido que aguantar ese tipo de comentarios tú, Faloon? Me tiene hasta los h… con ese p… discurso machista», le preguntó la ex de Mauricio Isla a Larraguibel, y fue consolada por todos.