La tajante crítica de Paty Cofré a dos de sus ex compañeros de «Morandé con compañía»

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, en su décima temporada una de las invitadas fue la humorista Paty Cofré. Quien en esta ocasión fue bastante crítica sobre sus ex compañeros de «Morandé con compañía»

Fue durante un segmento en el que José Miguel Viñuela le mostró diferentes fotografías, que la exvedette se sinceró respecto a algunos personajes de la televisión nacional. Siendo bastante crítica con dos de ellos en específico, tratandiose de Miguelito y Belén Mora.

Paty Cofré opina de sus ex compañeros

El animador de Tal Cual fue muy honesto al recalcar su admiración por el ex programa humorístico, recalcando lo mucho que lo hacía reír. Ante esto, Cofré no dudo en expresar lo especial que fue su etapa en Morandé con compañía.

Posteriormente José Miguel Viñuela, le mostró varías fotografías de sus ex compañeros. Muchos de ellos recibiendo elogios y cariño de su parte, mientras que otros no tanto.

Una de las imágenes era de Ernesto Belloni, de quien Paty se refirió como buen actor y “un hombre que ha sabido surgir. Es una persona inofensiva, qué siga triunfando”.

Continuó con el fallecido humorista chileno, Chicho Azúa, de quien se expresó con gran cariño. “Un fonomimico de los mejores que ha habido en Chile”.

«Ruperto, un excelente actor y buen compañero. Muy talentoso«, señaló con honestidad.

Posteriormente no ocultó su cariño al ver la foto del animador Kike Morandé. «Para mi el Kike es una maravilla, lo quiero con toda el alma«, aseguró.

Crítica a Miguelito y Belén Mora

La humorista a pesar de tener lindas palabras para la mayoría de sus ex compañeros, dos de ellos no fueron el caso. Paty Cofré, fue bastante dura al referirse a Belenaza y al ex tierra brava.

La primera fue la actual participante de “Top chef VIP”, de quien se mostró bastante indiferente. Al ver su foto solo expresó que si habían sido compañeras en el programa, provocando risa a José Miguel, ante la actitud.

«Sí… fue una compañera de ‘Morandé con Compañía», respondió tajante. Ante esto el rostro de TV+ le cuestionó si tenía algo que agregar a lo que Paty respondió que no, pero finalmente dijo:

«Podría haber sido un poquito más humilde y le hubiese ido de maravilla», apuntó.

Finalmente otro que recibió una dura crítica fue el ex participante del reality de Canal 13, Miguelito.

«Con él trabajé en Morande, yo era la ‘abuelita’ de él. Pero ahora como que se me cayó del pedestal», recalcó. «Se ha portado muy mal en el reality. Yo no me habría prestado para eso«, finalizó.