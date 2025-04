Carolina Tohá y Evelyn Matthei crean su propio sandwich: ¿Cuál es tu favorito?

Ya empezó la carrera presidencial de cara a las elecciones del próximo noviembre. Por lo mismo que en Radio Corazón no queremos quedarnos abajo de este importante suceso, por lo que en estas semanas recibimos a dos precandidatas.

Se trata de Carolina Tohá y Evelyn Matthei, quienes llegaron hasta el estudio de La Número Uno de Chile, para hablarnos de diferentes temas de la actualidad y algunos detalles de lo que incluyen sus planes de gobierno.

Pero como estamos en una radio chacotera, también tuvimos tiempo de conversar sobre cosas un poco más livianas. Es más, a ambas figuras de la política les pusimos un reto muy particular y que no dudaron en cumplir.

Como ustedes sabrán, en nuestro país hay una especie de tradición de nombrar sandwich como importantes figuras de la política: Tal es el caso del ‘barros luco’ o el ‘barros jarpa’. Así que le consultamos a Carolina Tohá y Evelyn Matthei por cuál elegirían para llevar su nombre.

¿Qué sandwich eligieron las precandidatas a la presidencia?

Partimos con la abanderada del PPD, quien durante su visita a la Corazón, nos contó que su preparación favorita es el chacarero en marraqueta, con tomates de temporada y el poroto verde no muy recocido. Pero en su caso, tiene una peculiariedad, ya que como no come carnes rojas, este tiene que ser con pollo.

Y Evelyn Matthei tampoco se quiso quedar abajo, solo que en su caso no se trata de un sandwich, sino que de un completo bastante especial. Ya que la candidata de la UDI y RN eligió uno con mayonesa, palta, salsa BBQ y trocitos de tocino crujiente.

Nuestro querido chef Leo se encargó de hacer ambas preparaciones que sin duda quedaron 10/10. Y ahora llega el momento de ustedes de elegir cuál de las dos les gusta más.