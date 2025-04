Palabra de Honor adelanta doloroso accidente: Participante se desplomó en plena competencia

La noche de este miércoles se llevará a cabo una nueva competencia de salvación en Palabra de Honor, con el fin de determinar la dupla que no vaya al duelo de eliminación de la semana, entre Gala Caldirola y Jhonatan Mujica contra Daniela Requena y Josué Bernal y Fanny Cuevas con Yoan Amor.

Y en la prueba, consistente en rescatar cuatro piezas trepando una estructura de rejas, cruzando la fosa de agua y subiendo por una ratonera vertical para encajarlas en una estructura, un inesperado accidente dejará fuera de competencia a una de las reclutas.

El fuerte accidente en Palabra de Honor

Se tratará de Fanny Cuevas quien, tras bajar corriendo por la reja, de repente se desplomará gritando de dolor. «¡La rodilla, la rodilla!», se oirá exclamar a la ex ‘Mundos Opuestos’, llorando y retorciéndose en el suelo.

Finalmente, la influencer tendrá que irse del campo de juegos en ambulancia, mientras le pida repetidamente perdón a su dupla, Yoan Amor, avergonzada por no lograr terminar la prueba.

Hay que recordar que la lesión de la rodilla de Fanny Cuevas se le manifestó por primera vez hace un par de meses, a poco de entrar al reality, cuando realizaba un entrenamiento nocturno junto a Raimundo Cerda.

En esa ocasión, la chica reality piso mal y terminó cayéndose, instancia en la que gritó «¡Se me salió!», por su rodilla, mientras que sus compañeros la trasladaron rápidamente hasta la enfermería, donde lloró amargamente por su lesión.

«Cuando quise poner el pie hizo clic y se fue para el lado. No me quiero lesionar», señaló en ese momento. Por eso, este nuevo incidente parece indicar que la ganadora de ‘Mundos Opuestos 2’ no está del todo recuperada.