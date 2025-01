¡Remezón en Canal 13! Participante sufre grave accidente y queda en riesgo su continuidad en Palabra de Honor

Este lunes se mostró un adelanto de lo que pasará en el capítulo de este martes de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por el complicado accidente que tendrá una de las participantes y que pondrá en riesgo su permanencia en el encierro.

Se trata de ni más ni menos que de Fanny Cuevas, quien sufrirá una fea caída al pisar mal, mientras estaba entrenando junto a Raimundo Cerda. «¡Se me salió!», gritará la chica reality por su rodilla, muy adolorida, y será llevada por sus compañeros a enfermería.

Como se verá en el capítulo de hoy, mientras es atendida, Fanny llorará amargamente. «Cuando quise poner el pie hizo clic y se fue para el lado. No me quiero lesionar», se quejará.

Fanny Cuevas se lanza con todo contra Faloon Larraguibel

Hay que mencionar que, en el episodio anterior de Palabra de Honor, Fanny Cuevas se vio en el centro de la polémica, luego de que lanzara con todo en contra de Faloon Larraguibel por la actitud que tiene con sus amigos en el reality.

«Yo iba con Reina y Faloon la llamó como si fuera un perro, y le dijo que tenía que ser consecuente. Ya tiene de monigote a la ‘Nanu’ o como sea que se llame. En cambio, cuando Faloon no estuvo, se acercaron los otros, se me acercaron Caniulef y Reina, no por amistad, pero por conversar, porque estás en la misma casa», aseguró

Luego, Fanny agregó que no le gusta lo que ha visto de Faloon Larraguibel en los realities. «Es muy agresiva, cuando abre los ojos en las nominaciones y no sabe defenderse bien, trata a todos de mentirosos. Y al final la mentirosa termina siendo ella».