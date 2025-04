Nano Calderón arremete contra Kel luego de sus dichos en PH: «Yo lo que hice fue defender a mi pareja de un abusador sexual que es lo que haría cualquier hombre»

Recientemente, Kel Calderón fue entrevistada luego de un gran tiempo fuera de pantalla, el equipo de «Podemos Hablar» fue el encargado de traer a la influencer de vuelta a la TV, y sus declaraciones no han estado exentas de polémica.

En medio del programa, Kel aseguró que Hernán Calderón, su padre, habría recibido presiones para modificar su posición legal en el caso en el que fue apuñalado por su hijo.

Además, culpó a Raquel Argandoña de ser la responsable de no haber podido despedirse de su abuela, quien era un pilar fundamental en su vida.

La respuesta de Nano Calderón

Frente a esto, Nano Calderón no guardó silencio y respondió a través de sus redes sociales. «Llevo años sin poder defenderme de todas las mentiras que dicen. Ya que mi polola así lo prefería para no revivir lo que fue el que alguien intentara abusar sexualmente de ella», partió diciendo.

Además, agregó que: «Como hoy veo que ‘Kel’ se vendió a un programa para poder ganar plata y sacar provecho de la situación. Revivió todo de igual manera para mentir, quedar bien y apoyar a un abusador por interés, llegó la hora de responder todo y publicando todas las pruebas para que aquí no haya dudas».

«Yo sé que el que me tenga mala seguirá tomando la situación para un chiste, decir que la pelea fue por estupideces materiales, caprichos, etc. Yo lo que hice fue defender a mi pareja de un abusador sexual que es lo que haría cualquier hombre y no hay un solo día en el que me arrepienta de ello. Ojalá nunca estén en una situación así más cuando el abusador es tu propio ‘padre’”, continuó.

Para cerrar, Nano Calderón señaló que durante estos días subirá todo (pruebas) a sus redes sociales. Ya que no le interesa ir a un programa «para sacar provecho».