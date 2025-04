La picarona confesión de José Antonio Neme: «Me habría gustado ser actor porno»

No cabe duda que José Antonio Neme, es una de las figuras más importantes de la TV nacional. Por lo mismo, es que el público está interesado en conocer detalles de su vida personal y lo que se viene en su carrera.

Es en este contexto que, el animador dio una entrevista a La Cuarta, donde habló de todos los temas, incluyendo su corta salida del Mucho Gusto. Aunque una de sus declaraciones llamó la atención.

Resulta que, José Antonio Neme confesó que «me habría gustado ser actor porno. Soy super desinhibido… Ahora, creo que tengo también una visión media ideal del mercado del porno, que yo creo que es un poquito más duro de lo que uno se imagina».

«Porque no sé si pagan tan bien, no sé si es todo tan ideal, sexual y sexy, porque son jornadas larguísimas, los actores porno a veces son adictos a una serie de sustancias, jajaja, o sea, tampoco tienen una vida (ideal)… Yo lo digo desde la estupidez y la fantasía», continuó el periodista.

Junto con esto, José Antonio Neme se refirió a la popularidad de las plataformas para adultos. «Claro, hoy uno con un teléfono también puede ser actor porno, con estas páginas de Arsmate u Onlyfans no es necesario salir de tu casa para generar contenido… ¡A esta edad no me metería (a esas plataformas)! No, qué patético, ya pasó la vieja».

José Antonio Neme y la farándula

Por otro lado, aprovechó de referirse a su rol en la coanimación de Only Fama en los últimos capítulos. Asegurando que «ya estoy un poquito en farándula, siento que puedo ir y volver, como que no tengo atado; me gusta y lo paso bien, no es a lo que me gustaría dedicarme exclusivamente, pero no le hago asco».

«Me entretengo, me río y creo que la mayoría de los temas de farándula son para reírse. Es muy gracioso ver a gente medianamente inteligente hablando de temas banales, encuentro que es una conversación muy ‘seductora'», continuó.