Tras animar un Festival juntos, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta hablaron de su relación actual: «Proceso de reconstrucción y recuperación…»

En la jornada del sábado, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta fueron los encargados de animar el Festival de Peñaflor, y a petición del público, se dieron un «piquito».

Cabe destacar que el año pasado, los animadores reconocieron estar separados, sin embargo, hay muchos rumores sobre un proceso de reconciliación entre los dos.

Según información de LUN, el público asistente del parque El Trapiche se manifestó y pidió el beso. Acción que ya es “tradición” en este tipo de espectáculos.

«Hay que escuchar la voz del pueblo», fue la respuesta del comentarista deportivo, que no dudo en besar a su ex pareja.

Asimismo, Ivette Vergara aceptó la petición «solo porque el público lo pide».

En esa misma línea, Solabarrieta se mostró muy animado. «Gracias por el apoyo, me salió un beso después de no sé cuánto rato. Y no es chiste», señaló.

El proceso de reconstrucción entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

Por otro lado, Fernando Solabarrieta conversó con el medio citado anteriormente y entregó detalles de su relación con Ivette Vergara, explicando que «Estamos en un proceso de reconstrucción y de recuperación de las cosas que más me importan en la vida, como mis hijos, mi mujer. Yo estoy bien, no todavía del todo bien, pero mejor».

Por su parte, Ivette enfatizó en que «on Fernando hemos animado varios festivales. Más allá de cualquier cosa, nosotros somos profesionales e independiente de ser pareja o no ser pareja, nosotros trabajamos juntos y sabemos que hay un feeling y que funcionamos muy bien».

«La gente sabe que estamos en un proceso de reconstrucción y paso a paso. Primero es que él se recupere bien y después veremos», continuó.

Para cerrar, le preguntaron sobre la reconciliación amorosa con Fernando, a lo que respondió que «yo no hablo de mi vida privada, no lo he hecho nunca. Pero hoy día lo más importante es que él esté bien», concluyó.