Gala Caldirola se lanza con todo contra compañera en Palabra de Honor: «Totalmente cizañero»

En el capítulo de este marte de Palabra de Honor se armó una fuerte pelea entre dos participantes, a raíz de una actividad en la que las mujeres de la casa debían elegir al hombre más fuerte de la casa.

Frente a esto, es que Gala Caldirola opinó que Vico Bouvier es más fuerte que Josué Bernal, y que ella ya no tiene ninguna relación con el español. «A Jo parece que ahora le gusta la nueva, la de los ojitos lindos», dijo riendo, en referencia a Javiera Belén.

Entonces Natu Urtubias no dudó en intervenir para contestarle sin filtro: «La nueva tiene nombre».

La tensa discusión de Gala Caldirola y Natu

Las palabras de Natu enfadaron a Gala, quien se quejó de la comediante con sus amigas. “Totalmente cizañero eso de ‘la nueva tiene nombre’. Quiere ponerle una carga negativa a algo que no lo tiene, es ridículo. Yo estoy tratando de salir de Josué, por salud mental, no lo dije en mala onda”, sostuvo la española.

Tras esto, es que se lo comentó directamente a su compañera de Palabra de Honor. “No me gustó que le pusieras una mala intención a mis palabras. Se sintió de manera carbonera lo que dijiste. Tú siempre vas con el rollo de paz y amor, y no puedes ser mediadora y tirar m… a la vez, debes elegir una de las dos actitudes, hay que ser coherente”.

“Yo no busco paz y amor. Puedo opinar lo que quiera, es parte del programa. Y no todo lo que diga tiene que ser dulce, si alguien no lo recibe bien, lo acepto. No me pueden decir que sea de una manera específica. No vine a ser el ejemplo de nadie, puedo ser contradictoria a veces, eso es parte de la convivencia, y no me va a coartar tener una opinión”, se defendió la comediante.

Por su parte, Javiera dio también su opinión. “Yo hubiera preferido que dijeras Javi igual, si te soy sincera. Pero tampoco me voy a poner a pelear contigo por eso”, le confesó a Gala.