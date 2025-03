«Todo el mundo me está recriminando porque no tengo sexo con una persona. Me quieren obligar a algo que no quiero»

En el capítulo de este martes de Palabra de Honor, quedó la grande cuando Daniela Requena intentó seducir a Josué Bernal usando ropa interior sexy, a lo que él quedó intimidado y prefirió estar en el patio hasta tarde y no entró a la pieza, esperando que se durmiera

«Perdí mi oportunidad. Me puse pijama sexy, me dormí y no pasó nada», reflexionó la española a la mañana siguiente.

Luego, hablando con Fabio, este le confirmó que Josué Bernal le dijo que «tenía miedo de ir a la cama». Entonces Daniela Requena se sintió mal. «No me valora. No me arrastro por nadie», comentó la española.

A la hora del desayuno, Daniela aprovechó de comentar con ironía acerca de Josué. «Estos son los calzones que no han sabido aprovechar esta noche. Porque es un perro ladrador y poco mordedor. Eres un microondas», le dijo a Bernal.

Josué le contestó duramente. «Yo no caliento nada, si te calientas sola no es mi culpa. Yo soy como el Rai, coqueto. Yo puedo jugar como quiera, ¿por qué tienen que juzgarme?», preguntó.

“Me la suda. Si no quiere conmigo, que no quiera. Ya no voy a volver a buscarle. Desde hoy es un antes y un después. Olvídate de masajes, de caricias”, fue la respuesta de Requena, mientras todos daban opiniones sobre el tema.

La tensa discusión por el fallido sexo en Palabra de Honor

Entonces, al sentirse acorralado, Josué contestó con un comentario soez hacia Daniela que los dejó a todos sorprendidos. Sus compañeras le contestaron con dureza por sus ofensivas palabras.

“Eres súper falto de respeto, mide tus palabras. Tú das el pie, te prestas para eso, dejas que te chupeteen entero y después dices que no quieres hacer nada”, le respondió Javi.

“Si te gusta el h…, báncatela, porque los dos están haciéndolo. Y si no te gusta, no entres en el juego. Sólo no tires comentarios fuera de lugar que pueden lastimar a una persona. Piensa las cosas antes de decirlas, mídete”, le dijo por su cuenta Fernanda.

“Ahora entiendo a Jenko. Todo el mundo me está recriminando porque no tengo sexo con una persona. Me quieren obligar a algo que no quiero. Para mí es una falta de respeto que todo el mundo me trate como un objeto, cuando no lo soy. Yo voy a jugar hasta donde yo quiera”, espetó por su parte Josué.