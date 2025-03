Participante de Palabra de Honor sufrirá fuerte descompensación en medio de prueba: «Empecé a ver de colores»

Palabra de Honor estrena un nuevo capítulo la jornada de este miércoles, durante el cual se vivirá la competencia de salvación, donde se enfrentarán Zoe y Vico, Reina y Dani, y Lore y Andrés para ver cuál de esas tres duplas no tendrá que sobrellevar la próxima eliminación.

La prueba consistirá en rescatar 5 cantimploras cruzando una fosa con puentes colgantes, y en ella todas las duplas tendrán dificultades, perdiendo el equilibrio y terminando colgando sobre el agua.

Pero el momento más tenso lo vivirá la dupla de Daniela Requena y Reina de Chile, ya que para la cuarta cantimplora el influencer colapsará por una baja de presión.

“No puedo, no puedo con las piernas”, se quejará Reina con su compañera y, sin poder avanzar más, se dejará caer, teniendo que ser asistido por paramédicos.

“Empecé a ver de colores, sentía un pito en el oído, me sentía ahogado”, admitirá Reina tras la prueba, agregando que casi se desmayó.

Tenso momento en nominación en Palabra de Hor

Hay que mencionar que, durante la nominación de este marte en Palabra de Honor, Reina de Chile, no dudó en lanzarse con todo en contra de Fanny Cuevas, luego de que revelaran unos particulares dichos que habría lanzado.

«Tenemos un privilegio grande que no cualquiera tiene al estar acá, y tenemos que tener responsabilidad con lo que pensamos y decimos. La normalidad es subjetiva y lo que es normal para ti para mí quizás no lo es, y prefiero mil veces ser anormal que ser normal como mucha otra gente», indicó.

Por su parte, Fanny se disculpó nuevamente con el influencer. «Me molesta que digan cosas que yo no he dicho y traten de dañar mi imagen. Desde el día uno he alabado tu imagen tanto como la de Daniela, porque yo también soy lo más anormal que puede existir. Creo que la persona que creó este cahuín es una mala persona, porque lo que supuestamente le dije fue en un tono personal, no para dañar a nadie».