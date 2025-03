Priscilla Vargas impactó al confesar que le sacaron un tumor del brazo: «Creció demasiado»

La mañana de este lunes, Priscilla Vargas sorprendió con una inesperada revelación en Tu Día sobre un complicado momento de salud que atravesó y que no había compartido públicamente antes.

Todo comenzó en medio de una conversación con José Luis Repenning y Michelle Adam, sobre el pudor que sienten algunas personas al mostrar ciertas partes de su cuerpo, como por ejemplo los pies. Instancia que la animadora aprovechó para contar su experiencia personal.

«Por ejemplo, si yo tuviera una cicatriz en el brazo, pensaría que todo el mundo me está mirando», señaló Priscilla Vargas. Tras lo que su coanimador al notar una marca en el brazo le preguntó de qué se trataba, a lo que le contestó: «Tengo una cicatriz».

Priscilla Vargas explica su complicado problema

Siguiendo por esta línea, Priscilla Vargas pasó a explicar calmadamente su situación. «Aquí me salió un tumor. Al principio, yo me lo maquillaba, pero después dije: ‘¡Chao! ¿Qué importa?’, y ahora se me nota menos».

Frente a esto, es que sus compañeros en el matinal de Canal 13 le pidieron que contara más detalles del diagnóstico. «Me salió como un ojo. Era del porte de un ojo», momento en el que José Luis Repenning sugirió que podría tratarse solo de un quiste sebáceo.

Pero Priscilla Vargas le aclaró que «creció demasiado. Era un tumor benigno. Cuando te sacan algo, tienen que hacerle una biopsia».