Popular ex figura televisiva causó furor en redes sociales al revelar el nacimiento de su hija: «queremos llorar de emoción…»

Hace poco, una reconocida exfigura de la televisión chilena emocionó a sus seguidores al compartir una gran noticia. Se trata de Tanza Varela, quien a través de su cuenta de Instagram anunció el nacimiento de su hija, Roma.

Según detalló la ex chica reality, la pequeña llegó al mundo la madrugada del viernes 28 de marzo, alrededor de las 04:20 horas.

Cabe mencionar que, en varias ocasiones, Varela habló sobre las dificultades que enfrentó durante su embarazo. Pero ahora, se manifestó muy feliz por la llegada al mundo de su pequeña.

Tanza Varela anunció el nacimiento de su hija

En ese contexto, la ex chica reality utilizó sus redes sociales para señalar que: «Roma ha llegado al mundo y es una cosa deliciosa. 4:20 AM. Estamos sin palabras, solo queremos llorar de emociones gigantes».

«Creo que ayer ya estaba en las últimas y mi corazón lo sabía», indicó respecto a las horas antes del nacimiento de su hija.

Cabe destacar que Tanza Varela compartió varios registros en sus redes sociales, donde aparece acompañada de su hijo mayor y su pareja Matías Bize.

Por otro lado, el post tuvo una gran cantidad de reacciones. Los fieles seguidores de la ex chica reality no tardaron en reaccionar a la publicación, que acumula casi 20 mil me gusta.

Reacción de los usuarios al post

«Qué cosita tan perfecta Hermosura», «Dios la bendiga y a su hermosa familia siempre Muero muero muero de amor! Puntito hermosa! Bienvenidaaaa!!!», «Tanza guerrera felicitaciones! Y al nuevo padre y hermano un gran abrazo tb», «Amiga!!! Que emoción!! Bienvenida Roma maravillosa», fueron algunas de las reacciones de los usuarios en la publicación.

