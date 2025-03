Carlos Pinto fue demandado por una exorbitante suma de dinero y estos son los motivos

Carlos Pinto fue demandado por uno de sus excolaboradores. El hombre llamado Sergio Gálvez, trabajo con Pinto años atrás.

El demandante habló con el programa «Que te lo digo» y señaló que «lo estoy acusando para que me pague lo que me dejó debiendo desde el momento en que me despidió en 2017, cuando le gané un juicio laboral por despido injustificado, ya que no me hizo firmar un finiquito ni nada de eso».

La demanda se debe a incumplimiento de contrato, y la deuda es desde 2017. Y estamos hablando de nada más y nada menos que casi 200 millones de pesos.

El demandante trabajó con Carlos Pintos en varios proyectos laborales, y durante muchos años. Además, fue productor de Canal 13, en el programa “Irreversible”.

Carlos Pinto es demandado por millonaria suma de dinero

Zúñiga reveló que habría ganado la demanda en el año 2019, pero no ha sido indemnizado. «Debe 120 millones de pesos y, por el tema, del 20 por ciento de la venta del proyecto, se deben alrededor de 170 millones», comentó.

Además, agregó: «Nunca ha tenido un acercamiento conmigo, al contrario. Me demandó por injurias y calumnias, y le gané el juicio».

Por otro lado, según el denunciante, no es primera vez que Carlo Pinto tiene problemas de este tipo: «Pero él sí tiene dos casos anteriores y antecedentes de problemas con sus empleados. Curiosamente, los abogados que me defienden hoy en día representaron a las otras dos personas, así que tiene como un postgrado en Carlos Pinto», cerró Sergio Gálvez.

