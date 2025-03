Periodista de 60 años sacó suspiros con su físico en nuevo programa de citas de CHV: «Hasta con un traje de monja me veo sexy…»

En la jornada de ayer, se estrenó «Amor a ciegas», nuevo programa de citas emitido por Chilevisión. Y sin duda, quien se llevó todos los aplausos fue Maritza Watson, periodista de 60 años.

La comunicadora quedó en el casting, y dice buscar el amor y ganarse un puesto en el espectáculo nacional.

En conversación con LUN, señaló que «Lo hice en honor a cuando tenía 18 años y me paraban para ofrecerme, hacer publicidades, estar en concursos de belleza. Cuando recién terminé periodismo me ofrecieron trabajar en un canal y prioricé cuidar a mis hijos».

Además, agregó que: «no me desarrollé en lo que me gustaba, me dieron muchas oportunidades de joven, hasta estar en escuelas de talentos para trabajar en teleseries. Hoy tengo el tiempo de desarrollarme, en comunicar, así que salir en este programa era un desafío».

La periodista que la rompió en el nuevo programa de CHV

Maritza Watson no pasó desapercibida en el nuevo programa de Chilevisión, y rápidamente la gente comenzó a manifestarse en redes sociales luego de su participación.

«Maritza guapa, ojalá yo estuviera así a esa edad», «DIOSA. ¡Representas el pensamiento, la ilusión de muchas!», «Genuina, regia y entretenida» y «Estupenda milf», fueron algunos de los comentarios en sus redes sociales.

Asimismo, respecto a su actitud, confesó que «esa personalidad que tengo ahora me la creé y me la creí, porque no había persona más tímida que yo», según consignó ADN.

Para cerrar, enfatizó en que «los hombres se asustan conmigo. Los hombres ante una mujer con mis características creen que van con un no por delante, y siendo honesta, yo hasta con un traje de monja me veo sexy y eso no siempre fue una ventaja».

