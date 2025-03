Participante de Palabra de Honor contó la firme de supuesto romance con Mauricio Pinilla

La noche de este martes se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, en el cual Sergio Lagos llegará con una actividad, durante la cual, los reclutas reaccionando a mensajes que les mandaron desde el exterior.

Uno de esos mensajes de la gente en redes sociales será en torno a Fernanda Figueroa. Afirmando que ella tuvo un romance con Mauricio Pinilla después de que el futbolista terminó su polémica relación con Gala Caldirola.

Sobre esta pregunta, la influencer reveló que es muy cercana al ex seleccionado nacional. «A Mauricio lo conozco hace mucho tiempo, y a sus hermanas las conocí en un gimnasio. Por eso yo iba a su casa, a la casa de su mamá. Pero no tenemos nada, lo quiero mucho, soy como su hermana chica, él me dice ‘flaquita’. Los rumores en torno a nosotros me dan lo mismo».

Por su parte, Gala Caldirola confesará que cuando salía con Mauricio Pinilla ella estaba celosa de Fer. “Yo rastreaba y veía las fotos, y decía ‘¿Estará con él? ¿Se la estará comiendo?’, porque es una chica tan bonita y simpática”, manifestará.

Mauricio Pinilla retomó su relación con Gissella Gallardo

Hay que recordar que hace algunas semanas, Gissella Gallardo sorprendió al confirmar que retomó su relación con el deportista, a dos años de su quiebre.

En Hay que Decirlo, la periodista confesó que «la verdad, es que es un poco difícil reflexionar porque yo siempre decía que mi estado emocional era complicado» junto con agregar: «Pero tomamos la decisión con Mauricio de darnos la última oportunidad».

Siguiendo por esta línea, señaló que «Ustedes vieron a Mauricio en un programa de otro canal (Tal Cual de TV+) y él contaba que esto había sido un proceso que llevamos un año y tanto reconstruyendo, sanando y perdonando, donde yo más que nada he estado siempre tratando de ayudarlo».