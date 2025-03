Participante abandona Palabra de Honor tras grave accidente: «No podía mover las piernas»

La noche de este viernes se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estará marcado por una actividad de baile sensual entre los reclutas tendrá varias sorpresas. Entre ellas, un apasionado beso entre Gala Caldirola y Lorena Gálvez, que dejará a Raimundo Cerda con la boca abierta.

«La canción dice que besé a una mujer y me gustó, así que sale Rai y entra Gala. Ya me aburrí de los hombres que son un cacho. Las mujeres son mucho más fáciles de entender, más dulces y más leales», explicará la española

Participante abandona Palabra de Honor

Pero esto no es todo, ya que Natu Urtubias volverá al reformatorio, aunque solo para despedirse de sus compañeros, ya que debe abandonar Palabra de Honor tras el grave accidente que sufrió en medio de una prueba

«Me encontraron una fisura en la cadera. Cuando me levanté sentí un tirón en la columna y no podía mover las piernas. Me hicieron exámenes, me iban a operar de la columna el mismo día, pero al final no era tan grave, y en el mejor de los casos en un mes de terapia quedaré bien. Me da pena porque tenía muchas ganas de seguir aquí», revelará la comediante.

Su despedida dejará llorando a sus compañeros, especialmente a Fabio Agostini. «Mi mamá te invitó a tomar té a la casa. Le dije que estábamos casados», bromeará con el español.

Hay que recordar que, por el desfase de Palabra de Honor, hace varios meses que Natu salió del reality, e incluso compartió un mensaje a sus seguidores en Instagram. «Ya me encuentro en Chile, agradezco a todas las personas que me han escrito y por su preocupación».

«Estoy en manos de los mejores doctores gracias a todo el equipo de la producción de Canal 13 y estoy en proceso de recuperación», continuó señalando. Junto con agregar que «los quiero mucho y estaré con toda mi energía para lo que se venga», afirmó.