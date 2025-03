Esta es la radical decisión de Raquel Argandoña en medio de fuertes críticas por filtrar embarazo de Melina Noto

En las últimas horas, Raquel Argandoña ha estado en el ojo del huracán, luego de que en su programa ‘Tal Cual’, filtrara que Melina Noto está esperando su primer hijo junto a Pangal Andrade, adelantándose a su pareja.

«Es una sorpresa, me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe», comenzó relatando la animadora.

Siguiendo por esta línea, agregó que «anoche le dije Pangal, me enteré de que van a ser papás, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá… después contestó muchas gracias con unos corazoncitos».

Frente a esto, es que Melina Noto no se tomó para nada bien la filtración de Raquel Argandoña, por lo que a través de una historia, la que borró rápidamente, confirmó la noticia, pero le dedicó un claro palo a la comunicadora.

«Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo», escribió.

Junto con señalar que «espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz que seré mamá».

La drástica medida de Raquel Argandoña

Como era de esperar, en cosa de minutos, Raquel Argandoña se llenó de críticas, no solo por parte de los seguidores de Melina Noto, sino que del público en general, e incluso algunas famosas, quienes cuestionaron que revelara la noticia previo a la propia madre.

Es en este contexto que, en medio de la gran cantidad de odio que recibió, es que ‘La Quintrala’ tomó la decisión de cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram.