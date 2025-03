Nano Calderón arremete contra Kel Calderón en medio de polémica con Pangal: «Una que te gorriaba con tus mismos amigos»

La noticia farandulera de los últimos días, ha sido la filtración del embarazo de Melina Noto por parte de Raquel Argandoña, lo que le trajo una serie de críticas, pues lo reveló previo a que la comunicadora pudiera contarlo a sus cercanos.

Es en este contexto es que muchos apuntaron a Pangal Andrade, pareja de la argentina, acusándolo de contarle a Kel Calderón, luego de que se difundieran imágenes de ambos conversando durante la Gala de Viña.

Frente a esto, es que ahora Nano Calderón salió al baile, pues aprovechando toda la polémica, aprovechó de lanzarse con todo en contra de su hermana, a través de sus historias de Instagram.

Nano Calderón barre con Kel Calderón

«Por cierto, felicitaciones a Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena… Y no con una que te gorriaba con tus mismos amigos día y noche», comenzó escribiendo el joven, recordando la antigua relación de Kel Calderón con Andrade.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Nano Calderón apuntó directamente a su hermana como responsable de la filtración del embarazo de Melina Noto. Además de acusarla de hacer cosas similares en el pasado.

«Por cierto, no se para que le cuentan algo tan personal a una mina que filtro fotos xxx de Alejandra Álvarez sin importarle hasta los hijos de ella… dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona», continuó.

Junto con agregar: «Quien las filtró fue KEL por si aún hay alguien con alguna duda… años diciéndolo y le van a contar algo a ella… 2 dedos».

Por último, Nano Calderón envió un mensaje directo. «Y ahora no me llamen amenazando que baje las historias que yo toda la vida me las he visto por mí mismo y no le debo nada a nadie. A diferencia de otras personas yo si soy real, yo si tengo palabra y por eso me va bien en la vida y me va a seguir yendo, así les guste o no».