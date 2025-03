Mega toma radical decisión sobre los remakes de teleseries clásicas tras Amores de Mercado

Durante los últimos meses, Mega sorprendió a los televidentes con la decisión de hacer remakes de algunas de las teleseries más recordadas de TVN, luego de comprar los derechos de algunas de sus obras.

La primera de estas fue ‘El Señor de la Querencia’, la que recibió críticas, pero de todas formas se ganó al público, Tras esto siguieron con ‘Nuevo Amores de Mercado’, la que no consiguió los resultados que se esperaban en el canal organizador del Festival de Viña.

Es en este contexto que, desde Mega tomaron la decisión de no seguir con la realización de los remakes de las teleseries, a pesar de que todavía les quedaba una en carpeta, la que de momento quedó cancelada.

De todas formas, desde el área dramática de la estación, le bajan el perfil a la situación, al menos así es como lo explicó Daniela Demicheli, productora ejecutiva de la ficción, quien conversó con Las Últimas Noticias sobre esta situación.

Mega le dice adiós a los remakes

«No nos pueden culpar que la crisis es por el nuevo Amores de Mercado. Yo creo que hay un conjunto de programas y nosotros somos una parte más», comenzó señalando al medio antes nombrado.

Siguiendo por esta línea, Demicheli agregó que «Nosotros, como área dramática, tratamos de hacer los mejores productos para que a la gente le guste y nos vea. Hemos tenido muchísimas teleseries en estos 11 años que cumplimos», señalando que «uno tiene derecho a equivocarse».

«Si bien esto fue una tremenda apuesta, porque crear una historia tras otra no es fácil, la gente tiende a compararlas. Y yo creo que ahí está el tema, no nos cedieron la oportunidad de verla. Tenemos otro Peyuco, tenemos otra Fernanda. Y yo creo que eso fue un tema que repercutió bastante. Pero no nos pueden culpar que la crisis es por esto», continuó.

Por último, planteó que desde Mega les quedaba la tercera teleserie que compraron a TVN y que ya no se realizará: Ni más ni menos que Los 30. «Va a quedar en stand-by. Es el que queda ahí, pero con eso también se puede hacer algo original».