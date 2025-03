La pregunta que complicó a José Antonio Neme tras dejar Mucho Gusto: «Sería muy de mal gusto que yo contestara»

La jornada de este jueves 6 de marzo, José Antonio Neme animó por última vez Mucho Gusto, instancia en la que aprovecharon de hacerle una emotiva despedida que terminó por conmover al periodista, quien dedicó unas sentidas palabras.

Es en este contexto que, previo a confirmarse la postergación de su llegada a ‘Meganoticias Central’, es que conversó con Plan Perfecto sobre lo que significó su salida del matinal, recibiendo una pregunta que lo dejó más que complicado.

Resulta que Renata Bravo le consultó que «si al “Sepu” con la Karen les va mal en el matinal, ¿tú estarías dispuesto a volver a integrarte a la mañana?».

José Antonio Neme revela si volvería al Mucho Gusto

Frente a esto, es que José Antonio Neme aseguró que «sería muy de mal gusto que yo contestara esa pregunta, sabiendo que hay un compañero mío que va a ocupar un espacio tan importante como el matinal».

«Me parecería algo bien bajo si yo dijera ‘no, si les va mal…’. Yo no me estoy poniendo en ese escenario, no estoy pensando en el rendimiento del matinal», continuó.

Tras lo cual, le recordaron que durante el Festival de Viña, Rodrigo Sepúlveda recibió una gran pifiadera al ser presentado como jurado. A lo que Neme mencionó que «a mí me han pifiado tantas veces».

«Si tú no tienes algún tipo de enemigo, quiere decir, nunca has dicho algo muy relevante», agregó. «Las pifias a mí no me molestan y hay que desdramatizarlas», afirmó.

Junto con agregar que «espero que les vaya bien, tengo fe. Creo que hay que darles tiempo, echarse un matinal al hombro es harta pega, no se soluciona en dos semanas ni en dos meses, esto va a tomar un rato. Permitamos al Sepu que el matinal saque algo de él que, a lo mejor, no conocemos necesariamente».

Por otro lado, se debe mencionar que tras el anuncio de la postergación de la llegada de José Antonio Neme al noticiario y de Rodrigo Sepúlveda al matinal, es que muchos empezaron a teorizar que el periodista volvería a su rol.

Debido a esto, es que Mega aclaró que «Juan Manuel (Astorga) ya salió del noticiario y eso no cambiará. Así como Neme no volverá a Mucho Gusto».