La molestia de Luis Mateucci por desatinada publicación de reconocido humorista nacional acerca de «Negro» Piñera

En la jornada del viernes, se confirmó el fallecimiento de Miguel «Negro» Piñera. Sin duda, su muerte causó conmoción en el mundo del espectáculo, y rápidamente varios reconocidos personajes dieron sus condolencias.

No obstante, hubo algunos post algo descriteriados, como es el caso de la publicación de Claudio Michaux, que causó debate en redes sociales.

«Se murió el Negro el negro Piñera, estaba tieso hace rato sí», fue el tuit del streamer.

En ese contexto, Luis Mateucci no dejó pasar la publicación, y emitió un descargo en contra de Michaux. «¿Les parece broma este tuit? Yo ya no sé qué más pensar de la gente”, señaló, adjuntando una captura de imagen, mediante sus redes sociales.

La molestia de Luis Mateucci luego de burlesco tweet

«Recién estaba leyendo un tuit de un humorista y no me causó para nada de gracia. La muerte de una persona, sea del Negro o quien sea, es de un familiar, un amigo, no es una broma. Boludo, no puedo entender cómo pueden tocar esos temas como si fuera una broma y no sé quién se ríe de esas bromas», comentó el argentino.

Pero esto no quedó acá, ya que el ex chico reality le escribió a Claudio Michaux, preguntándole si realmente él había escrito el tuit o era algún tipo de «cuenta fake».

En esa línea, es que el comediante que recientemente triunfo en Olmué, reconoció su error. «No, lo noté, hay desubicás a veces y esta fue una, lo acepto», respondió.

No le encuentro explicación ni creo que la va a haber. O yo estoy errado, o la gente está errada, o no sé en qué mundo estamos viviendo, pero tomarse para la chacota la muerte de una persona, encuentro que es lo más bajo que hay… Pero es el mundo donde estamos viviendo y si están felices con eso, no sé», cerró Luis Mateucci.