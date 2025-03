George Harris habla por primera vez luego de su fallida rutina en Viña 2025 y reveló particular petición que realizó antes de su presentación

Luego de su fallida presentación en el Festival de Viña, George Harris rompió el silencio y se refirió a su actuación en el certamen.

El humorista venezolano utilizó sus redes sociales para hacer una transmisión en vivo, donde aclaró algunos puntos de su rutina, y desveló desconocidos datos, relacionados con la organización de Viña 2025.

«Creo que hay mucha información y por eso me tomé la tarea de hacer un live para dar mi versión y aclarar muchos tópicos», partió diciendo, enfatizando en que la información ha sido muy tergiversada.

Asimismo, recalcó que: «ha servido de carne de cañón para medios de comunicación de Chile amarillistas», refiriéndose a su polémica rutina, donde incluso, enfrento al público asistente.

En este contexto, Harris acusó amenazas y comentarios xenófobos, mucho antes de su presentación. El humorista confesó que el hostigamiento comenzó al momento de aceptar la invitación al Festival.

En esta línea, señaló que él manifestó la invitación, ya que Viña es un festival muy reconocido. Sin embargo, luego de la cantidad de mensajes negativos que recibió, habría tomado la decisión de bajarse del certamen.

«¿cómo es posible que inviten un veneco?. ¿Qué hace un veneco ahí?’. Y empiezo a recibir recetas de cocina, sin ninguna razón. De la nada. Anuncian que hay un venezolano ahí, y arrancan recetas, mensajes privados, amenazas de muerte, de todo”, fueron los mensajes que recibió en la previa de su presentación.

«A la tercera semana de la invitación, un programa de TV descubre en mi timeline de Twitter, que yo había puesto en 2023 un tuit que hablaba de Allende. Pero la televisión empezó a darle con todo, que yo me burlé de la historia de Chile, que cómo es posible que va a venir aquí un venezolano. Una campaña de odio gratuita, como si yo le hubiera hecho algo a ese país», continuó.

George Harris arremetió contra los medios

En ese contexto, arremetió contra los medios de comunicación. «Qué clase de xenofobia tan brava, no por la gente, sino por los medios de comunicación. Si tú eres venezolano, tú no te puedes presentar en el Festival. Los venezolanos somos solo los Raapi, los Uber. No hay médicos, no hay emprendedores venezolanos en Chile», comentó.

Luego, señaló que: «Yo le digo al Festival, yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar en medio de ese odio, porque yo no me lo merezco, y no se lo merece la audiencia que me sigue a mí. Es injusto».

Sin embargo, desde la organización le pidieron que prosiguiera y se presentará, a lo que finalmente aceptó.

Para cerrar, George Harris confesó que aceptar la invitación fue un «error garrafal que he cometido en mi carrera. Yo no debí aceptar esa invitación«, cerró.