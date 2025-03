La madre del joven que agredió a su profesora en Ñuble alzó la voz: “A mi hijo no se le puede hablar de esa manera”

Por la situación que se vivió este lunes, el joven que agredió a su profesora ha sido blanco de críticas por redes sociales.

Recordemos que en el Colegio Bicentenario, ubicado en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble, se vivió un brutal hecho de violencia.

Elena Caro Ramírez, una docente del establecimiento, fue víctima de una actitud demasiado violenta por parte de uno de sus alumnos.

En primer lugar, la apoderada del menor, aclaró que su hijo padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). Posteriormente, explicó como fue la versión de los hechos según ella.

“Ayer me llamaron diciendo que mi hijo había golpeado a una profesora y le rompió la cabeza. Salí a buscarlo y lo encontré de camino a la casa”, partió la mujer.

“Cuando me lo encontré estaba muy colapsado. Me decía ‘no sé qué fue lo que hice’, y después, cuando se tranquilizó me dijo ‘sí, le pegué a la profe’, porque se le vinieron todos los recuerdos de antes, de lo que había pasado las semanas anteriores”, contó.

La mujer habló con el matinal de CHV

En conversación con Contigo en la Mañana, explicó que “del día que conoció a la profesora, en la primera clase, me dice que él no tenía su cuaderno de matemáticas y le dijo que no iba a escribir”.

Ante esto, agregó: “La profe le dijo ‘si tú no escribes, no me sirves en la sala’, entonces él tomó su mochila y salió de la sala. Esa fue la primera situación. A mi hijo no se le puede hablar de esa manera, porque él entiende todo diferente”.

“La segunda situación fue el jueves, cuando él quiso defender a sus compañeros y la profesora le dijo ‘eso a ti no te importa, cuando necesitemos abogados, te hablamos’”, frente a esto desde el matinal la frenaron, ya que parecía justificar las acciones de su creación.

“Yo me pongo en el lugar de la profesora y de mi hijo, y yo también estoy mal”, explicó ella.