Famosa tarotista busca postularse como Presidenta de Chile: «A sacar todo lo que no es bueno»

Quedan algunos meses para las elecciones presidenciales en Chile, por lo que ya se están confirmando los primeros candidatos. Es por esto que durante los últimos días, generó sorpresa la aparición de una reconocida tarotista de la televisión nacional.

Estamos hablando de Zita Pessagno, más conocida como Zita Tarot, quien se hizo conocida hace más de 10 años luego de aparecer en un capítulo de ‘En su propia trampa’ siendo acusada de estafa. Junto con esto, también participó en varias ocasiones de SQP.

Pero tras estar alejada de las pantallas, en los últimos días reapareció, luego de que comenzara a circular en redes sociales, que aparecía inscrita en el listado de personas que buscan patrocinio para presentarse como candidatos a la presidencia.

La tarotista que busca ser Presidenta de Chile

Es en este contexto que, durante la jornada de este martes, la propia Zita Tarot confirmó esta información en su Instagram y en YouTube, revelando que espera formar parte de la papeleta en noviembre.

«A este proyecto empezamos a darle vueltas desde el año pasado, fue una propuesta de toda nuestra gente, en nuestro canal somos más de 130 mil personas, y empezó esta idea de ‘vamos a las presidenciales’, ‘peleemos por Chile’, y para allá vamos, a sacar todo lo que no es bueno para nuestro país», comenzó señalando la tarotista.

Junto con lo que Zita Tarot agregó: «Estamos desde el día jueves 13 de marzo inscritos en el Servel, pero es importante que sigamos adelante con el patrocinio».

Por otro lado, la tarotista se refirió a las propuestas que tiene. «Lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo en la propuesta de gobierno, en la que nos vamos a enfocar en las situaciones macros y focalizadas».

«Todos los días vamos a tener una conexión en vivo cuando estemos como Presidente de la República, porque a mí no solamente me interesan los problemas generales de Chile, sino también ver los problemas focalizados de las personas como tú, que tienen problemas que no pueden solucionar», cerró.

Hay que mencionar que a pesar de que Zita Tarot tiene la nacionalidad chilena, en el Registro Civil aparece que nació en Lima, Perú. Pero de acuerdo a lo consignado por The Clinic, la tarotista aseguró que su madre es chilena, por lo que «no hubo ningún problema», al momento de presentar su candidatura al Servel.