Kika Silva se refirió a la opción de ser padres junto a Gonzalo Valenzuela: “No estoy apurada, para nada…»

Kika Silva fue invitada al programa de YouTube de Pamela Díaz, Sin Filtro. En esta conversación abordaron distintos temas, desde lo profesional hasta lo familiar.

En este contexto, la modelo fue consultada por su vida amorosa, recordemos que hace poco más de un año que contrajo matrimonio con Gonzalo Valenzuela.

Frente a esto, declaró que “Dicen que eso pasa, que las personas aparecen cuando uno menos quiere (…) Estoy feliz”, señaló.

El deseo de ser madre

En un momento del programa, saltó el tema de quizás formar una familia con el actor, frente a esto, la ex Reina de Viña, no escondió su deseo de ser madre.

“No estoy apurada, para nada… pero sí algún día quiero ser mamá, de todas maneras. Siempre he querido ser madre”, confesó.

“Creo que soy muy ‘mamá’, desde que nací… cuidando a mis hermanos. Desde siempre… no sé, lo llevo (dentro)”, agregó a continuación.

Además, Kika Silva se expuso a una especie de ping pong, con «La Fiera», el que dejó entretenidos momentos.

Por otro lado, Pamela Díaz, le preguntó a la modelo, sobre que pensaba de la muerte.

“No (me da lo mismo si me muero ahora). No le tengo miedo… quiero hacer muchas cosas todavía, quiero ser mamá (…) me falta por vivir”, declaró para cerrar Silva.

