«Hay cosas que no cuento»: María Luisa Godoy impacta al compartir su mayor anhelo profesional

María Luisa Godoy, además de animadora, siempre ha tenido otros sueños por cumplir.

El pasado viernes, en medio de su salida del matinal Buenos Días a Todos, tuvo una conversación con el medio Página 7, en donde reveló que tenía otros sueños más por cumplir.

En concreto, reveló que su sueño es participar en un stand up, y que le encantaría hacerlo con Eduardo Fuentes.

El sueño de hacer Stand Up

«Lo veo demasiado, es más, yo le dije (que debería hacer un stand up)», comenzó diciendo Godoy.

«En Olmué, donde fuimos a animar un evento que nos pidió el alcalde, después no decían que parecía que hicimos una rutina de humor», confirmó.

«Hay cosas que no cuento, pero que sí fantaseo: me encantaría hacer stand up. Siempre le digo, ‘deberíamos hacer un stand up juntos’, imagina cómo nos reiríamos, qué ganas», agregó María Luisa.

El Gran sueño de María Luisa Godoy

«Yo siempre en el Festival de Viña decía, ‘tengo un sueño, sé que es imposible’. Pero me encantaría participar en una rutina de humor o en algún festival, es algo que de verdad me encantaría y siempre se lo digo y bromeo (a Eduardo Fuentes)», recordó la animadora.

«Él se luciría haciendo un stand up porque tiene mucho talento para hacerlo. Yo creo que lo debería hacer de todas maneras», concluyó Godoy, refiriéndose a su amigo Eduardo Fuentes.

La amistad de Eduardo Fuentes con la animadora

Cabe recordar que María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes han forjado una linda amistad durante su colaboración en el programa matinal «Buenos Días a Todos».

Desde entonces, su conexión profesional se ha fortalecido, llevándolos a compartir la conducción de eventos como el Festival del Huaso de Olmué en enero de 2025.

Esta colaboración ha sido reconocida por ambos, quienes han expresado públicamente la afinidad y complicidad que existe entre ellos.

Por último, recordar que Fuentes, la ayudó en un momento muy difícil de su vida, cuando le detectaron un melanoma que afortunadamente retiraron a tiempo.