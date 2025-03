Faloon Larraguibel se lanza con todo contra Fanny Cuevas: «No vamos a ser amigas»

La noche de este lunes se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, durante el cual, los reclutas debieron votar para escoger a la tercera dupla nominada de la semana, tras Daniela Requena y Reina de Chile, y Lorena Gálvez con Andrés Caniulef.

Y buena parte de los votos fueron a Fanny Cuevas, entre ellos el de Javi, Zoe y Faloon Larraguibel, quien se lanzó con todo en su contra.

«Quiero creer que tus disculpas son sinceras, pero me hacen ruidos estos comentarios, y afuera tendré que ver cómo fue de verdad todo. Tú sabes que saliendo de acá no vamos a ser amigas, no te voy a excluir, pero siempre tendremos un poco de distancia», comentó la ex Yingo.

Casi todos los votos fueron contra Fanny Cuevas

Reina, en tanto, le argumentó a Fanny Cuevas que «tenemos un privilegio grande que no cualquiera tiene al estar acá, y tenemos que tener responsabilidad con lo que pensamos y decimos. La normalidad es subjetiva y lo que es normal para ti para mí quizás no lo es, y prefiero mil veces ser anormal que ser normal como mucha otra gente».

Entonces Fanny se disculpó nuevamente con el influencer. «Me molesta que digan cosas que yo no he dicho y traten de dañar mi imagen. Desde el día uno he alabado tu imagen tanto como la de Daniela, porque yo también soy lo más anormal que puede existir. Creo que la persona que creó este cahuín es una mala persona, porque lo que supuestamente le dije fue en un tono personal, no para dañar a nadie».

Gala Caldirola entonces intervino para defender a Yuli Cagna. «Para decir algo así tienes que pensarlo, yo jamás diría algo así, y si lo hiciera me acordaría en vez de hacerme la loca. Estás reconociendo que lo dijiste y no estás siquiera pidiendo perdón», le aseguró.